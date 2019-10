Elle voit son ex avec sa nouvelle petite amie et la renverse avec sa voiture

Selon KLFY News, Lakeshia Rideau a vu son ex alors qu’il rentait chez lui après une soirée avec sa nouvelle petite amie. Rongée par la jalousie, la jeune femme a démarré sa voiture et a renversé la victime.



Le chef de la police Martin McClendon a confirmé que l’incident s’est produit vers une heure du matin alors que la victime et son compagnon rentraient chez eux après une soirée.



La victime a été transportée dans un hôpital local où il a été établi qu’elle a subi des fractures aux jambes et d’autres blessures internes. D’après les examens, elle ne marchera peut-être plus jamais de la même façon.



Lakeshia Rideau est recherchée pour tentative de meurtre au second degré.