Minneapolis brûle. Depuis le début de la semaine, la ville du Minnesota est en proie à d'importantes émeutes. Point de départ de ces tensions ? La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lundi 25 mai. Ce dernier avait été arrêté par la police, soupçonné d'avoir voulu écouler de la fausse monnaie. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit George Floyd se plaindre de ne plus pouvoir respirer alors qu'il est maintenu au sol par un policier, après avoir été interpellé. Son décès est intervenu peu de temps après, à l'hôpital. Si les policiers qui ont procédé à l'interpellation de George Floyd ont depuis son décès été licenciés, ils n'ont pas été inculpés, ce qui génère tension et colère dans la ville américaine. Depuis le début de la semaine, de violentes émeutes ont lieu : des émeutes que couvrent tous les médias, parmi lesquels la chaîne CNN. Mais ce 29 mai, les téléspectateurs de la chaîne d'information ont assisté à une scène à peine croyable : alors qu'il était en plein direct, au coeur des émeutes, le journaliste Omar Jimenez et son équipe ont été arrêtés.



"Pourquoi m'arrêtez-vous ?"

Dans la séquence, relayée sur les réseaux sociaux, on voit le journaliste, calme, témoigner devant la caméra avant de se faire menotter et emmener par les forces de l'ordre, bien qu'il ait justifié de sa qualité de journaliste. On l'entend demander à plusieurs reprises "Pourquoi m'arrêtez-vous ?" et n'obtenir aucune réponse. Quelques minutes plus tard, les autres membres de son équipe sont également arrêtés, chacun à leur tour.



Sur Twitter, CNN a rapidement relayé l'information, précisant qu'en agissant de la sorte la police de Minneapolis avait violé le Premier Amendement, relatif à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Omar Jimenez et le reste de son équipe ont retrouvé la liberté quelques temps après. Le gouverneur du Minnesota, Tim Waltz, a quant à lui présenté ses excuses pour une arrestation qu'il juge "totalement inacceptable".