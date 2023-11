Emeutes meurtrières: Matar Diop accuse Guy Marius Sagna et Cie Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 14:13 | | 0 commentaire(s)| Revenant sur les émeutes meurtrières, le député Matar Diop accuse Guy Marius Sagna et Cie d'avoir causé la mort, "de plus de 60 jeunes". "Vous avez menti aux jeunes, Vous les avez poussé à manifester", cogne-t-il. Cela, avant d'ajouter: "Ils continuent à manipuler les les jeunes mais lors du jugement dernier vous en payerez les pots cassés ".



