Emigration clandestine: 168 migrants attendus ce mercredi à Dakar

168 migrants récupérés par la Garde civile espagnole à 150 km des côtes seront à Dakar ce mercredi. La Garde civile espagnole avait voulu débarquer ces migrants qui avaient vécu cinq jours de calvaire en haute mer, en Mauritanie, ce que les autorités de ce dernier ont catégoriquement refusé. Selon des sources de RFI, la situation devenait tendue à bord, avec des problèmes d’hygiène et de santé et certains migrants avaient commencé une grève de la faim. Normalement, la Mauritanie, qui se trouve sur la route vers l’Europe, collabore avec l’Espagne depuis 2006 et accueille les migrants interceptés par les patrouilleurs espagnols, rapporte LeTémoin.



Des moyens logistiques sont alloués par l’Espagne à son partenaire africain. Les autorités sénégalaises disent ne pas connaître le motif de ce refus. Une solution a finalement été trouvée pour que les 168 candidats à la migration, qui se dirigeaient vers les Îles Canaries, soient ramenés jusqu’au Sénégal. Ils ont été transférés sur un patrouilleur de la marine sénégalaise, direction Dakar où ils devraient arriver tôt dans la matinée de mercredi. Mardi, la Commission espagnole d’aide aux réfugiés avait tenté de demander l’arrêt de ce retour vers le Sénégal, estimant que les migrants étaient encore sous juridiction espagnole et qu’ils pouvaient donc avoir droit à une assistance juridique et une protection internationale sous certaines conditions, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme. .