Emigration clandestine : 738 migrants sénégalais sont arrivés en Espagne en 3 jours

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020

Les jeunes sénégalais ne sont toujours pas dissuadés par la série macabre enregistrée ces derniers jours dans l’émigration clandestine. La preuve, entre le 6 et le 8 novembre dernier, 738 Sénégalais sont entrés en Espagne par la mer.



Selon la fondatrice du collectif Caminando Fronteras, repris par Libération, deux pirogues venues du Sénégal sont arrivées à Tenerife (Espagne) le 7 novembre avec 271 passagers. Le même jour, deux autres embarcations ont débarqué à Gran Canaria (110 passagers) et à El Hiero (154 passagers).



Helena Maleno Garzon de préciser que pour le dernier convoi, l’un des migrants a été retrouvé mort. Vingt autres pirogues, avec 597 migrants, ont été signalées samedi soir. La veille, 6 novembre, une embarcation avec 118 migrants sénégalais accostait à Tenerife. Un convoi de 85 migrants Sénégalais est arrivé hier en Espagne.

