Emigration clandestine: Un passeur reconnu coupable après la mort de trois migrants, dont un bébé, arrêté

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Agé de 29 ans, un passeur marocain, Abdallah Wazri, a été condamné mercredi dernier à huit ans de prison et à une amende de 160 000 euros par un tribunal des Canaries. Ce, après le naufrage du bateau qu’il conduisait, qui a entraîné la mort de trois personnes, deux femmes et un bébé d’un an, selon d Infos migrants.



D'après "Libération online", l’accusé avait tenté de faire passer clandestinement ces migrants depuis les côtes nord-marocaines jusqu’aux îles Canaries au mois de mai 2019. Abdallah Wazri avait embarqué 30 personnes dans son bateau, qui mesurait 5,5 mètres de long et 2,5 mètres de large, pour un voyage de cinq jours.



Ses passagers, originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, avaient dû débourser environ 1 000 euros chacun. Le bateau a été jugé " fragile, instable et mal adapté au transport de tant de personnes sur une traversée de plusieurs jours " par le tribunal espagnol.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos