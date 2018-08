Emigration clandestine: je m’insurge ! (Par Babacar Ba)

Les gardes-côtes espagnols ont annoncé ce mercredi 15 août avoir secouru durant la journée plus de 520 migrants à bord d'embarcations de fortune aux abords du pays, désormais première porte d'entrée par la mer des migrants en Europe. Depuis le début de l'année, plus de 25 000 migrants sont arrivés en Espagne à bord d'embarcations de fortune, selon le dernier bilan de l'organisme de l'ONU chargé des migrations, soit près de trois fois plus qu'en 2017 sur la même période.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a par ailleurs recensé près de 17000 morts et disparus en Méditerranée depuis 2014...

Et pendant ce temps, l’Union Africaine semble ne pas être préoccupée par ce désastre qui continue de déstructurer nos sociétés africaines. Les élites africaines au pouvoir semblent être plutôt intéressées par les agendas électoraux pendant que les jeunesses du continent continuent à vouloir forcer leur destin à la recherche d’un meilleur avenir.

Et l’Europe, sous la pression de la montée des mouvements nationalistes qui frappent aux portes du pouvoir, se barricade de jour en jour...

Nous devons agir et l’Afrique doit réagir en conséquence pour arrêter cette catastrophe humanitaire, qui découle des conséquences néfastes de cette émigration clandestine.

Tous coupables, tous responsables, tous concernés pour un monde meilleur!







Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes



