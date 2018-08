Emigration clandestine : trois des personnes arrêtées samedi à la Corniches Ouest, déférées au parquet

Trois des candidats à l’émigration clandestine arrêtés le week-end dernier, ont été déférés ce lundi au parquet de Dakar. Il s’agit du capitaine en second de la pirogue et deux membres de l’équipage. Le reste du groupe a été relaxé, parce que considéré par la police comme de simples victimes. Les autres qui ont réussi à se fondre dans la nature dont le capitaine lui-même, sont activement recherchés par la police. Tout comme, les organisateurs du voyage qui seraient originaires de Kayar.



Pour rappel, une pirogue transportant une quarantaine de migrants a échoué samedi dernier vers 5 heures du matin, au large de la Corniche Ouest, précisément au bas de la porte du Millénaire.



Les agents de permanence à la Cité Police de Malick Sy située non loin de là, ont réussi à en interpeller trente-trois (33) d’entre eux dont deux filles, originaires du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau. Ces candidats malheureux à l’émigration ont embarqué à partir de la Gambie. Ils auraient échoué à Dakar pour cause d’ennuis techniques.











Leral.net