Émigration irrégulière: 1 300 migrants dénombrés ce week-end Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2023 à 09:48

Plus de 1.300 migrants africains sont arrivés sur les côtes des îles Canaries depuis samedi. L’information a été donnée par les services de secours espagnols, repris par Seneweb. Ils ont noté une embarcation qui transportait un nombre record de 321 personnes. Au total, 1.325 migrants, soit 90 de plus par rapport à un bilan précédent, ont atteint les îles dans différentes embarcations précaires entre la nuit de vendredi à samedi et la matinée de dimanche, dans un contexte de hausse des arrivées de ces dernières semaines, ont annoncé les services d’urgence sur le réseau social X. Les migrants arrivés viennent d’Afrique subsaharienne, a précisé à l’AFP un porte-parole des services d’urgence. Selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur espagnol, l’archipel a reçu 23.537 migrants entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit près de 80% de plus que sur la même période l’année dernière.



