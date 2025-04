Émigration irrégulière : 92 candidats interceptés dans le delta du Saloum Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

En ce jour de célébration de l’Aïd el-Fitr (Korité), une pirogue transportant des migrants a tenté de tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité pour rallier l'Espagne. Mais les commandos-marins, appuyés par les gendarmes de la brigade territoriale de Foudiougne et les sapeurs-pompiers, ont réussi à intercepter les 92 candidats, selon un communiqué qui note : "La marine nationale a intercepté, ce 31 mars 2025, dans le delta du Saloum, une pirogue transportant 92 candidats à l'émigration clandestine."

Il s'agit d'un Nigérien, de cinq Ivoiriens, de sept Gambiens, de huit Sénégalais, de 13 Maliens et de 58 Guinéens. Ce coup de filet a été réalisé à Mar-Lodj.





