Émigration irrégulière : Deux pirogues avec à bord plus de 400 personnes interceptées par la Marine nationale

Le patrouilleur Walo de la Marine nationale sénégalaise a intercepté, hier mercredi 15 novembre 2023, deux pirogues transportant des candidats à l’émigration irrégulière. Les deux embarcations en partance pour l’Espagne ont été stoppées net à près de 200 km des côtes sénégalaises. Au total, 423 personnes, dont 1 blessé, 29 femmes, 3 nourrissons et 25 […] Le patrouilleur Walo de la Marine nationale sénégalaise a intercepté, hier mercredi 15 novembre 2023, deux pirogues transportant des candidats à l’émigration irrégulière. Les deux embarcations en partance pour l’Espagne ont été stoppées net à près de 200 km des côtes sénégalaises. Au total, 423 personnes, dont 1 blessé, 29 femmes, 3 nourrissons et 25 mineurs, ont été secourues, informe la Marine nationale. En conseil des ministres, le mercredi 8 novembre, le président de la République, Macky Sall avait annoncé « des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence ». Ceci, afin de neutraliser les départs de migrants à partir du territoire national. Le chef de l’État a ainsi instruit les ministères de l’intérieur, des armées, de la jeunesse et de la pêche de mutualiser leurs efforts conformément à la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Une stratégie qui peine encore à stopper les vagues de départs.



Source : https://lesoleil.sn/emigration-irreguliere-deux-pi...

