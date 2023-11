Émigration irrégulière : L'ONG Otra Africa propose des alternatives et des solutions pour mettre fin à ce fléau Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 16:07 | | 0 commentaire(s)| Le phénomène de l'émigration irrégulière a repris d’une façon exponentielle ces derniers temps, toujours avec son lot important de décès, de chavirements de pirogues et les images insoutenables de désespoir et de désolation de dizaine de milliers de jeunes africains à l'arrivée sur les côtes européennes. Face à cette catastrophe humanitaire, les équipes de l’ONG internationale Otra Africa ont pris le temps d’observer et d’analyser les véritables motifs de départ de la jeunesse Africaine et particulièrement Sénégalaise. Après une réflexion profonde et des études techniques, les membres de l'ONG ont présenté, ce lundi 20 novembre 2023, des alternatives et des solutions sociales, politiques, administratives et diplomatiques pour arrêter cet épiphénomène.



