Emirats Arabes Unis : Une femme reprend connaissance après 27 ans de coma Rédigé par La rédaction de leral.net le 25 Avril 2019 à 14:07 Une Emiratie a repris connaissance après 27 ans passés dans un coma profond.

Mounira Abdulla, avait subi une grave lésion cérébrale suite à un accident de la circulation en 1991.



Dans une interview au journal local The national, son fils a confirmé la rémission miraculeuse de sa mère.

Munira Abdullah était âgée de 32 ans au moment de son accident. Elle revenait de l'école avec son fils âgé de 4 ans lorsque sa voiture a percuté un bus.

Son fils Omar Webair, a survécu à l'accident, mais sa mère a subi une grave lésion cérébrale.

Elle a été transférée dans un hôpital à Londres avant d'être ramenée dans son pays d'origine. En 2017, elle est admise dans un hôpital en Allemagne pour subir plusieurs interventions chirurgicales.

Un an plus tard, Mounira Abdullah est sortie du coma selon les témoignages de son fils.

Elle s'est réveillée de façon inexpliquée en mai 2018, mais sa famille a choisi de ne pas communiquer l'information par respect pour sa vie privée.

Aujourd'hui âgée de 60 ans, Mounira est dans un état stable et suit un traitement aux Emirats arabes unis



BBC Afrique

