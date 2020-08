Emirats arabes unis: un gigantesque incendie ravage un marché populaire (Vidéo)

Un incendie massif s’est déclaré mercredi soir sur un marché d’Ajman, aux Émirats arabes unis situé à environ 50 km de Dubaï.



Bien que l’incendie n’ait pas causé de morts ou de blessés, plusieurs endroits du marché se sont complètement effondrées et ont été entièrement calcinés, a déclaré le cheikh Sultan bin Abdullah al-Nuaimi dans un communiqué, publié par Reuters.





Les autorités se sont précipitées sur les lieux, bloquant la zone où une enquête sera ouverte, a-t-il ajouté.



L’incendie s’est déclaré vers 18h30. au souk iranien.



Plusieurs pompiers ont été dépêchés sur les lieux et ils ont mis plus de quatre heures à maîtriser l’incendie.



Les travailleurs des marchés voisins ont déclaré aux journalistes que des flammes avaient rapidement envahi la zone et envoyé d’épais panaches de fumée noire dans l’air.



L’hôpital spécialisé Ajman situé à proximité a été évacué par mesure de précaution.



En raison de la pandémie de coronavirus, le marché était fermé depuis plusieurs mois et il n’y avait pas beaucoup de monde à proximité.



L’incendie d’Ajman survient un jour après que deux explosions ont secoué le front de mer industriel de Beyrouth, capitale du Liban tuant plus de 100 personnes et blessant 4 000 autres.