Emission "Moi Candidat" : Cheikh Bamba Dièye, candidat à la Présidentielle 2024 au Sénégal, ses ambitions, sa feuille de route Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2023 à 22:56 | | 0 commentaire(s)| Le paysage politique sénégalais est en effervescence, alors que l'élection présidentielle de 2024, se profile à l'horizon. Parmi les candidats qui se préparent à conquérir la magistrature suprême, Cheikh Bamba Dièye se distingue par sa détermination et sa vision pour le Sénégal. Lors de son apparition dans l'émission "Moi Candidat" sur Leral TV, le candidat a partagé ses ambitions et décliné sa feuille de route, pour convaincre les électeurs sénégalais.





Au cours de cette émission diffusée récemment, Cheikh Bamba Dièye a exposé sa vision pour le pays, mettant en lumière les besoins cruciaux de la population et les raisons pour lesquelles il estime être le choix judicieux pour le Sénégal.



L'une des principales préoccupations abordées par le candidat est l'urgence de répondre aux besoins fondamentaux du peuple sénégalais. Dièye a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer l'accès à l'éducation, à la santé, et à l'emploi, afin de garantir un meilleur avenir pour tous les Sénégalais. Il a souligné que son programme mettra l'accent sur la création d'opportunités économiques et d'emplois pour les jeunes, qui représentent une part significative de la population.



En ce qui concerne les problèmes de gouvernance et de corruption, Cheikh Bamba Dièye s'est engagé à instaurer une administration plus transparente et responsable. Il a insisté sur l'importance de lutter contre la corruption à tous les niveaux de l'État et de renforcer les institutions pour assurer une meilleure gestion des ressources publiques.



Le candidat a également parlé de son désir de promouvoir l'unité nationale et la diversité culturelle du Sénégal. Il a exprimé sa volonté de rassembler les Sénégalais de toutes les régions, ethnies et religions autour d'un projet commun pour le développement du pays.



Enfin, Cheikh Bamba Dièye a conclu en expliquant pourquoi les électeurs devraient le choisir comme leur prochain président. Il a mis en avant sa vaste expérience en tant que parlementaire et ancien ministre, ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux nationaux. Il a également souligné sa détermination à travailler inlassablement pour le bien-être de la population sénégalaise.



L'apparition de Cheikh Bamba Dièye dans l'émission "Moi Candidat" a été l'occasion pour lui de présenter sa vision et sa feuille de route pour les élections présidentielles de 2024. Les électeurs sénégalais auront désormais à décider s'il est le candidat qui incarne le changement et le progrès qu'ils recherchent pour leur pays.

