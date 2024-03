Emmanuel Macron: «Je me réjouis de travailler avec le président élu»

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2024 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Président français a salué l’élection de celui qui sera son homologue, officiellement, dans quelques jours.



« Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme président de la République du Sénégal. Je lui adresse tous mes vœux de réussite et me réjouis de travailler avec lui », a dit Emmanuel Macron. Dans son post sur X, hier, il a tenté une version en wolof, précise "Bes Bi".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook