Accompagné de son chef de la diplomatie et du ministre des Solidarités et de la Santé, Emmanuel Macron vient d’arriver à Beyrouth pour sa deuxième visite depuis l’explosion qui a ravagé le port de la capitale libanaise et une grande partie de la ville, a annoncé l'AFP.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008311...