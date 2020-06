Emmanuel Macron, son coup de gueule en plein Conseil des ministres : "J'en ai marre"

Le changement, c'est maintenant ! Célèbre slogan de François Hollande au moment de la campagne présidentielle de 2012, cette phrase risque d'être bientôt appliquée par son successeur à l'Elysée. Et pour cause, après plus de trois mois de crise sanitaire, Emmanuel Macron s'apprêterait à effectuer un remaniement pour donner un second souffle à son mandat !



Un chef d'État tendu

Dans son édition de ce lundi 22 juin, le Parisien confirme la rumeur qui agite le monde politique depuis plusieurs jours maintenant. "On arrive au bout d'un processus qui a essoré beaucoup de monde, comme les idées. Il faut tout repenser, revoir notre organisation et s'adapter aux défis posés par la crise du Covid-19" confie à nos confrères un proche du président. Un besoin vital pour le mari de Brigitte Macron qui peine désormais à masquer son agacement auprès des membres du gouvernement.



"Je continue à lire dans les gazettes ce que je pense. J'en ai marre de ces pseudos conseillers ministériels qui passent leur temps à dire ce que je n'ai pas dit" a d'ailleurs lâché, début juin, le chef de l'État en plein Conseil des ministres selon des propos rapportés par le Parisien. Une sortie musclée qui témoigne de la tension qui règne actuellement au plus haut sommet du pays.



Des changements début juillet ?

Bien qu'attendu, ce possible remaniement n'a pour le moment aucune date précise. Entre la troisième phase du déconfinement lancée ce lundi et le deuxième tour des élections municipales le dimanche 28 juin, il est à parier qu'aucun changement n'interviendra avant le début du mois de juillet. Et s i plusieurs ministres se sont montrés en difficulté ces derniers temps, le mystère entoure surtout le chef du gouvernement, Édouard Philippe.



En course pour la mairie du Havre, le Premier ministre a vu sa cote de popularité monter en flèche ces dernières semaines grâce à sa bonne gestion de la crise sanitaire. Selon le JDD, cette dernière atteint même les 50% d'opinions favorables alors qu'Emmanuel Macron affiche lui 39%. Pas sûr donc que le président de la République ne laisse cette tendance s'accentuer.



