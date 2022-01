«Emmerder» les non-vaccinés - «Il faut embêter le virus et pas les gens», réagit le premier ministre belge Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Le premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré vouloir «embêter le virus et pas embêter les gens», exprimant son désaccord avec les propos controversés d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés, dans une interview au journal «Le Soir» publiée samedi.



«Clairement, ce n’est pas mon vocabulaire», a réagi le dirigeant belge, interrogé sur les déclarations du président français qui a dit avoir envie d’«emmerder» les non-vaccinés contre le Covid-19.



Alexander De Croo a mis en garde contre «une politique de division qui consisterait à aller embêter une partie de la population». «Je pense pour ma part qu’il faut embêter le virus et pas embêter les gens», a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant que, «pour embêter le virus, il faut un maximum de gens qui se font vacciner».



«Je continue à penser qu’il vaut mieux convaincre des gens que les obliger», a ajouté le dirigeant libéral flamand à la tête de ce pays de 11,5 millions d’habitants.



Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi «assumer totalement» ses propos tenus dans un entretien au «Parisien» mardi, critiquant les non-vaccinés qui «font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan».



Solution à «analyser»



Interrogé sur la possibilité pour la Belgique de transformer son pass sanitaire en pass vaccinal comme en France, le premier ministre belge, à la tête d’une coalition de sept partis, a répondu que cette solution était à «analyser». «Mais, quelle que soit la décision prise, il me paraît très important d’ajouter que le Covid Safe Ticket (ndlr: pass sanitaire belge) est et doit rester un outil d’exception, temporaire», a-t-il dit.



«Les prévisions restent toujours compliquées mais en tant qu’autorités publiques, on doit se préparer au fait que l’épidémie de coronavirus pourrait durer encore deux ou trois ans», a-t-il aussi estimé. (AFP)













Source : Source : https://www.impact.sn/Emmerder-les-non-vaccines-Il...

Accueil Envoyer à un ami Partager