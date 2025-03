Emoi à Saré Djimby et à Saré Dansa, suite à la découverte d'un corps sans vie

Les populations de Saré Djimby, de Saré Dansa et de Dianah Bah, sont dans l’émoi et la consternation, après la découverte d’un corps sans vie entre les trois localités situées au nord-est de la région de Sédhiou. Une délégation de Saré Dansa est actuellement sur les lieux du sinistre, pour tenter d’identifier le corps, rapporte "Seneweb".



Un des membres de la délégation explique qu’il s’agirait d’un malade mental, originaire de Saré Faring, village situé dans la commune de Samekanta, toujours dans le département de Sédhiou, frontalier à la région de Kolda. Il serait âgé de 30 ans. Il avait suivi les sentiers créés par les charretiers trafiquants de bois, sans aucune chance de déboucher dans un autre village. Il serait donc mort de fatigue, de soif et de faim.



