Emploi des jeunes : L’Etat du Sénégal s’engage à plus favoriser les cadres pour l’employabilité des jeunes Rédigé par leral.net le Samedi 29 Mars 2025 à 01:00 | | 0 commentaire(s)| Face aux défis de la lutte contre le chômage, le ministère du travail a lancé le projet d’Appui à l’Amélioration du Dispositif d’Insertion des Jeunes Femmes et Hommes et la Formalisation des Entreprises au Sénégal. Objectif, est de soutenir l’emploi des jeunes, bâtir une économie croissante et inclusive en adéquation au Sénégal horizon 2050. Les réflexions sont donc lancées avec des partenaires pour apporter la solution à ce problème.



Accueil Envoyer à un ami Partager