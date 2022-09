Employabilité: Terango Expo veut accompagner les jeunes dans le monde de l'entreprenariat

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|

Les acteurs de "Teranga expo" sont plus que motivés à accompagner les jeunes à s'ouvrir au monde de l'entreprenariat.

Il est d'ailleurs prévu une rencontre entre les acteurs du monde des affaires et les jeunes à la recherche d'emploi. Ainsi ils se disent prêts à ouvrir toutes les portes à la jeunesse désireuse de s'engager et ayant des ambitions à travailler pour eux même.