En Floride, une mère accusée d'avoir tué ses deux enfants : "Je n'en veux plus" Rédigé par leral.net le Samedi 16 Avril 2022 à 01:00

Une mère américaine est accusée d'avoir tué ses deux enfants en Floride, après avoir elle-même appelé les secours en leur disant qu'elle n'en voulait plus.





orsqu’elle a téléphoné aux secours mardi soir, les propos d’Odette Joassaint étaient incohérents. Elle n’était pas capable d’expliquer à l’agent au bout du fil ce qu’elle tentait de lui faire comprendre. Lorsque la police a fini par se rendre chez elle, c’est une scène d'horreur sur laquelle elle est tombée. Les deux enfants qui habitaient avec leur mère en Floride, ont été retrouvés morts, ligotés et étranglés. «Venez les chercher, je n’en veux plus», a-t-elle déclaré d’après le «Miami Herald ». Odette Joassaint a été inculpée mercredi pour meurtres au premier degré et a été incarcérée sans possibilité de remise en liberté sous caution.



D’après le premier interrogatoire des enquêteurs, la mère aurait expliqué souffrir de problèmes financiers qui rendaient la vie de ses enfants encore plus difficile. Elle aurait estimé qu’ils «souffriraient moins s’ils mourraient», est-il écrit dans le rapport des autorités.

