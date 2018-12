En Image: Voyage au bout de l'autoroute Ila Touba

La voiture avale les kilomètres sans encombre. À l’entrée de Touba, sur la route de Ngabou, ouvriers et agents de sécurité s’active au milieu d’un terrain vague.



Sous le regard, des riverains curieux de voir la mise en place de tout ce protocole pour accueillir le président Macky Sall. C’est là, à quelques encablures d’une des sorties du nouveau péage qu’ « Ila Touba » sera inauguré.



Loin de la touffeur de la ville religieuse, c’est au milieu du bitume et de la poussière que le chef de l’Etat va officiellement ouvrir la piste.

C’est dans la continuité du péage AIBD-Thiés sur 115 Km que s’étale l’autoroute Ila Touba, construit en un temps record. Initialement prévu pour 5 ans, les travaux qui ont démarré depuis 2015 n’auront duré que 3 ans.



Selon Bakary Ba, coordonnateur du projet au niveau de l’Ageroute pour la mise en œuvre dans les délais de ce gigantesque ouvrage, il a fallu mobiliser beaucoup de moyens matériel et humain.



« En moyenne, c’est 1700 employés et 800 engins qui ont participé à construire l’édifice comprenant 6 échangeurs et bretelles qui permettront de desservir et désenclaver les agglomérations se situant tout au long du trajet », souligne-t-il.



Babacar Ba ajoute que par rapport à l’autoroute nationale, « Ila Touba » permet un gain de temps conséquent.



Ainsi, la nouvelle piste ne fera pas seulement le bonheur des fidèles mourides en période de Magal où la ville est envahie par des pèlerins, mais aussi celui des populations et transporteurs qui rallient l’Intérieur du pays.



L’autoroute Thiès-Touba aura coûté plus de 400 milliards de FCFA acquis d’un prêt confessionnal d’un montant accordé par la République Populaire de Chine.









