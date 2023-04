En difficulté au Bayern Munich : Sadio Mané peut-il rebondir en Bundesliga Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

Adulé hier, voué aux gémonies aujourd’hui. Sadio Mané vit une première année compliquée en Bavière. Sa blessure, sa méforme actuelle et ses problèmes extra-sportifs ont-ils entaché son crédit jusque-là intact ? Sadio Mané a-t-il fait le bon choix en rejoignant le Bayern Munich en provenance de Liverpool à l’été dernier ? Sa blessure au péroné, […] Adulé hier, voué aux gémonies aujourd’hui. Sadio Mané vit une première année compliquée en Bavière. Sa blessure, sa méforme actuelle et ses problèmes extra-sportifs ont-ils entaché son crédit jusque-là intact ? Sadio Mané a-t-il fait le bon choix en rejoignant le Bayern Munich en provenance de Liverpool à l’été dernier ? Sa blessure au péroné, contractée en début novembre dernier, a-t-il eu un impact sur ses performances, d’autant qu’elle intervient à un moment charnière de sa carrière et alors que son âge (31 ans) avance ? Le peuple sénégalais est scotché à chaque information sur son joyau national et il n’hésite pas à engager la discussion sur le niveau du meilleur buteur de la sélection nationale. D’aucuns pensent qu’il ne devait jamais quitter Liverpool et le championnat anglais qui correspondent le mieux à son style de jeu, alors que d’autres estiment qu’il y a fait son temps et que le choix de relever d’autres défis est le bon. Mais force est de constater que les opinions divergent. Cependant, elles affirment toutes que le natif de Bambali va se remettre de cette mauvaise passe et justifier l’investissement que le club allemand a consenti pour le faire venir. Une blessure qui arrive au mauvais moment Après avoir passé huit années en Angleterre ponctuées de succès, de records et de titres glanés, Sadio Mané avait décidé, à l’intersaison, de changer d’air en s’engageant jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, l’ogre allemand. Une décision saluée à l’époque, à l’unanimité, par les observateurs, car évoluer sous les couleurs du décuple champion allemand aurait permis au Sénégalais d’écrire un peu plus sa légende. Il l’a d’ailleurs démontré lors de ses premières foulées avec 11 buts et quatre passes décisives en 23 matches avant de subir une blessure au péroné qui l’éloignera des terrains durant quatre longs mois. Un coup d’arrêt énorme qui arrive au moment où Sadio Mané prenait ses marques avec son nouveau club et qui lui a fait rater la Coupe du monde qu’il rêvait de disputer une deuxième fois d’affilée. Malheureusement, son retour ne se passe pas comme prévu. Visiblement emprunté lors de la double confrontation avec le Mozambique, l’enfant de Bambali s’est montré fantomatique au cours de ses entrées en jeu en club. Cette raison est peut-être due à un système de jeu qu’il n’arrive pas encore à assimiler ou une absence de relation avec les autres joueurs offensifs. L’ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich, Didi Hamann, n’avait d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt le problème. « Il n’est pas intégré », dit-il. « Je l’ai vu à Liverpool où il jouait parfois dans l’axe. Ce n’est pas sa position. Maintenant, il prend cette position au Bayern également. Il est à son meilleur niveau s’il vient de l’extérieur. Il ne me semble pas heureux », a analysé Didi Hamann non sans souligner l’absence de Mané dans le jeu. « D’autres joueurs comme Leroy Sané, Jamal Musiala réalisent des performances exceptionnelles. Personne ne parle de Mané en ce moment. Il semble isolé et ne prend guère part au jeu. Le Fc Bayern doit s’attaquer à ce problème », reconnaît-il. Il n’a pas totalement tort, car le Bayern Munich joue avec le même système que Liverpool (4-3-3), mais ce sont justement les animateurs qui semblent faire défaut. « Chez nous, il doit s’habituer à la concurrence », dixit Oliver Kahn Selon Oliver Kahn, légende vivante du football allemand et président du Bayern, Oliver Kahn, l’attaquant international sénégalais (93 sélections, 34 buts) n’avait pas de véritables concurrents à Liverpool, il doit donc se battre pour retrouver son niveau d’antan et sa place de titulaire. « À Liverpool, Sadio a excellé comme ailier, mais il n’avait pas véritablement de concurrence, il était assuré d’être titulaire à chaque rencontre. Chez nous, la concurrence à son poste est énorme. C’est une situation qu’il ne connaissait pas et à laquelle il doit s’habituer », fait-il savoir. Comme si cela ne suffisait pas, une bagarre avec Leroy Sané à la fin du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City est venue envenimer la situation. Mouhamadou Lamine DIOP AVIS DE TECHNICIENS « Sadio doit se concentrer plus que jamais sur le jeu » Signe peut-être de difficultés à s’intégrer correctement au Bayern, le clash que Sadio Mané a eu avec Leroy Sané, il y a une semaine, doit désormais marquer un nouveau départ de l’international sénégalais au Bayern Munich. C’est l’avis de deux techniciens, selon qui l’ailier des « Lions » a largement les moyens de se redresser et de repartir du bon pied. « C’est trop facile de dire que Sadio Mané ne devait pas réagir aussi violemment. Je ne cautionne évidemment pas son geste, qui, fait sur le terrain, lui aurait valu un carton rouge direct. Mais, il y a des situations où il est très difficile de garder ses nerfs ». L’ancien international et actuel entraîneur de l’équipe nationale de beach soccer, championne d’Afrique, Mamadou Diallo, trouverait presque des circonstances atténuantes à Sadio Mané dans l’épisode qui l’a opposé à Leroy Sané. D’autres grands joueurs, connus pour leur calme et leur fair-play, ont par le passé disjoncté suite à des propos déplacés. Et il y en aura encore d’autres aussi longtemps qu’il en existera qui s’attaqueront à leur dignité d’hommes. Moussa Diatta, l’entraîneur de l’Us Gorée (L1 sénégalaise), de son côté, évoque « le climat socio-environnemental ». Car, selon lui, « ce clash avec Leroy Sané prouve que Sadio ne s’est pas très bien adapté dans le groupe. Or, on le sait, l’aspect psychologique est très important pour un athlète de haut niveau ». Mais, pour Mamadou Diallo, il est temps de poser la balle à terre. Car, après tout, « ce sont deux fils du Sénégal. Sadio, c’est le Sénégal ; et le papa de Leroy, Souleymane Sané, a eu à rendre d’éminents services au Sénégal », rappelle celui qui a été le coéquipier de ce dernier lors de la Can « Tunisie 1994 ». Selon l’entraîneur des « Lions » du foot de plage, « Sadio, connu pour sa discipline, son humilité et pour le respect qu’il voue à son prochain, n’a, à coup sûr, pas apprécié d’en être arrivé là. Et il doit le regretter ». Limites objectives Mamadou Diallo lui conseille dès lors de « se concentrer plus que jamais sur le jeu. C’est un homme de défis, il l’a déjà prouvé à Liverpool où il n’était pas la grande star et où les choses n’avaient pas toujours été simples ». Malgré tout, d’après lui, Sadio Mané s’était accroché et avait fini par gagner le respect de tout le monde. En Bavière, selon Moussa Diatta, l’attaquant sénégalais fait face à deux limites objectives. « D’abord, son positionnement, vu que c’est un joueur percutant qui sait faire des différences quand il est lancé et qui est donc plus performant s’il est positionné sur le côté comme ailier ». Or, regrette le coach du club insulaire, « contrairement à son passage à Liverpool, Sadio évolue dans l’axe comme avant-centre au Bayern ». Ensuite, relève Moussa Diatta, « en raison de la blessure qu’il a contractée juste avant le Mondial, il a manqué beaucoup de matches avec son club. Et ces quelques mois d’absence ont beaucoup impacté son rendement à son retour ». Mais, de l’avis des deux techniciens, cette mauvaise passe ne saurait durer trop longtemps. Moussa Diatta se dit même « convaincu que Sadio se relèvera et retrouvera assez vite son meilleur niveau ». Mamadou Diallo ajoute que « certes, au Bayern, il y a beaucoup de joueurs de qualité, surtout offensivement, avec au moins 2 internationaux à chaque poste. Mais, Sadio a les qualités nécessaires pour s’y imposer ». D’autant que, d’après l’analyse du coach de l’Us Gorée, « la concurrence n’est pas encore à la hauteur de sa dimension ». Pour Mamadou Diallo, l’ancien globe-trotter du football sénégalais qui a évolué dans une dizaine de pays à travers le monde comme pour Moussa Diatta le coach insulaire, « il n’est pas question que Sadio change de club. Il doit trouver les moyens de s’intégrer dans ce groupe ». Selon eux, il a déjà réussi à le faire à Liverpool ; alors il peut le refaire au Bayern. B.K.N Lignes libres Le défi du « Nianthio » Une scène de vestiaires, comme il s’en passe souvent dans les vestiaires ou même sur les terrains d’entraînement voire de compétition, qui a pourtant fini par devenir un sujet traité de mille manières, décortiqué sous tous les angles, amplifié jusqu’aux confins de la Planète Foot ! Presque normal du fait de la personnalité des protagonistes qui ont joué les prolongations d’un goût douteux en privé (?) après leur prise de bec en mondovision. Mais puisque le vestiaire du Bayern n’est plus privé que de nom (vu les « fuites » qui auraient entraîné le limogeage de Nagelsmann, l’ancien entraîneur), l’affaire a éclaté au grand jour et a été étalée à la une de bien des journaux à travers le monde. C’est que, pour que le « gendre idéal », calme et débonnaire voire timide, orfèvre du ballon rond avec ses pieds en fût réduit à user des poings, il a fallu qu’il fût outrageusement offensé. Ce qui ne l’excuse cependant que partiellement. Car, même s’il a été atteint dans sa dignité d’homme (noir) par les propos d’un coéquipier pas tout à fait blanc et quelque part originaire, lui aussi, en partie de la verte Casamance, il avait d’autres moyens de se faire justice. Certes, suite à sa blessure en championnat allemand en novembre qui l’avait privé de la Coupe du monde au Qatar, le transfuge de Liverpool tarde à retrouver totalement ses sensations. Mais, il n’y a rien de plus normal pour quelqu’un pas très habitué de l’infirmerie, qui n’évolue que très rarement sous ses nouvelles couleurs à son poste de prédilection et qui, en plus, a peut-être besoin de s’adapter à un nouveau championnat. Même si le football est un langage universel qu’il parle très bien d’ailleurs en temps normal. Son défi, à notre « Nianthio » national, c’est de rebondir au plus vite et de prouver qu’il n’a pas été deux fois « Ballon d’Or » africain pour rien, qu’il ne peut pas être passé de héros à zéro juste pour avoir quitté l’Angleterre et débarqué en Allemagne. Sa mise au point musclée, qui a laissé des traces visibles sur le visage de celui qui avait osé s’en prendre même verbalement à lui, est la preuve qu’il a du caractère. Et qu’il sait se faire respecter (peut-être maladroitement sur ce coup-ci). Qu’il ait été l’agneau du sacrifice sur l’autel de la respectabilité du club bavarois – son antagoniste n’ayant nullement été sanctionné, là où lui l’a été plutôt sévèrement – ne doit point l’abattre. Mais, à l’inverse, le transcender et le pousser à retrouver le niveau qui en avait fait, la saison passée, le 2e meilleur joueur du monde derrière Benzema. Ou, au moins, à s’en approcher. Cela, pour l’intérêt du football dont il est l’un des plus brillants ambassadeurs ; pour son club aussi dont il doit contribuer à écrire les belles pages de son histoire ; et surtout pour son pays et ses compatriotes qui, « épaule contre épaule », lui ont manifesté leur soutien indéfectible et leur amour inconditionnel. Ses compatriotes qui comptent encore sur lui, pour conserver en janvier – février prochain en Côte d’Ivoire, le sceptre continental décroché de haute lutte il y a un peu plus d’un an au Cameroun. B. Khalifa NDIAYE RÉINTÉGRÉ DANS LE GROUPE DU BAYERN Mané, la tête à la « remontada » contre Man City Après la débâcle à Manchester, mardi dernier, contre les « Citizens » (3-0) en Ligue des Champions, le Bayern Munich tentera de renverser la vapeur, ce soir, lors du match retour à l’Allianz Arena. Entré en jeu à la 69ème minute à la place de Jamal Musiala, Sadio Mané n’avait pas pu faire grand-chose pour empêcher son équipe de couler face aux hommes de Pep Guardiola. L’international sénégalais, après le fâcheux épisode qui a conduit à sa suspension d’un match de championnat, le week-end dernier (1-1 contre Hoffenheim), effectuera son retour dans le groupe de performance du Bayern Munich. Très attendu pour ce choc contre Manchester City, Sadio Mané aura sans doute un grand coup à jouer pour aider son équipe à se qualifier en demi-finales et faire taire à jamais ses détracteurs en Bavière. « On verra si Sadio Mané sera titulaire ou pas face à Manchester City demain (aujourd’hui). Il est dans le groupe, car le sujet (altercation avec Leroy Sané) est désormais réglé. Il faudra attendre et voir s’il sera titularisé », a confié Thomas Tuchel en conférence de presse d’avant-match. Même si rien n’est encore sûr concernant une éventuelle titularisation pour cette rencontre, la vedette des « Lions » aura certainement à cœur de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis son retour de blessure. Avec 11 buts et 5 passes décisives en 32 matches, toutes compétitions confondues, Sadio Mané est contraint à l’exploit pour soigner ses statistiques et gagner le cœur des supporters du Rekordmeister. Papa Alioune NDIAYE



