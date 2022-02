En direct : "La Russie peut encore envahir l'Ukraine sans préavis" selon l'Otan Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 13:05 | | 0 commentaire(s)| Alors que les services de renseignement américains avaient estimé qu'une attaque russe pourrait se produire, la menace semble s'éloigner un peu plus, mercredi, avec la poursuite de retrait de troupes russes et la fin progressive de manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. Suivez les développements de cette journée heure par heure.





La Russie annonce, depuis mardi, un retrait partiel de ses troupes près de la frontière ukrainienne. Dans le même temps, les États-Unis, l'UE et l'Otan demeurent prudents quant à cette amorce de changement et continuent de demander une "désescalade" à Vladimir Poutine. "On a vécu un vrai moment de guerre d'information à grande échelle qui, sur certains aspects, peut être comparable à la crise des missiles à Cuba en 1962", analyse Tatiana Kastoueva-Jean, chercheuse à l'IFRI et invitée sur France 24.



"Le scénario de la guerre, c'est celui où la Russie a le plus de choses à perdre. La meilleure sortie de crise, c'est d'entrer dans les négociations", explique-t-elle. Et elle poursuit : "Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas réglé pour la Russie parce que l'Occident ne peut pas donner de garanties de non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan."



Mais la chercheuse précise qu'il y a aussi des marges de négociation : "Si tout se passe bien, nous sommes à la veille d'un long processus de négociations dans lequel il y aura des périodes de tension. Il faut être extrêmement prudent : il y a eu des tensions (...) et la Russie peut de nouveau recourir à la menace militaire si besoin pour renforcer ses positions dans les négociations".

Accueil Envoyer à un ami Partager