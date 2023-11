En direct : Signature d'une convention de partenariat entre OIM et PUMA Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 17:15 | | 0 commentaire(s)| Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), signent une convention de partenariat ce mercredi 8 novembre 2023. Elle contribuera à améliorer la sécurité dans les zones frontalières.



