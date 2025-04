En garde à vue à Versailles depuis mercredi, le Coordonnateur de l’APR / France libéré Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 19:59 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Mantes La Jolie / Yaye Thioro Gueye Interpellé en même temps que son épouse pour une affaire de détournement de fonds publics portant sur près d’un demi milliard de francs CFA, Amadou Talla Daff, a recouvré la liberté ce vendredi 4 avril. » Je suis sorti libre », a confirmé M. Daff à Infos15.com. Mais pour l’heure, nous n’avons aucune information sur la suite qui est donnée à cette affaire. Selon certaines informations, Amadou Talla Daff serait victime d’une féroce rivalité politique entre l’actuelle équipe municipale et l’ancienne dont M. Daff était une figure de premier plan. Amadou Daff, coordonnateur de la DSE APR France, et son épouse avaient été interpellées mercredi par la police et placés en garde à vue. Au cœur des soupçons des enquêteurs, un signalement au procureur de la République de Versailles, remontant au début de l’année 2023 et s’appuyant sur un audit d’experts-comptables auprès de plusieurs associations bénéficiant de fonds publics. L’une d’entre elles, chargée d’organiser un service de médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, attire l’attention. À sa tête, Amadou Daff, ancien conseiller municipal d’opposition. L’audit a mis en évidence un possible système de fausses factures et de sociétés fictives, selon une source proche du dossier. Une enquête est alors ouverte au parquet de Versailles. Selon les informations d’Europe 1, les investigations se sont rapidement portées sur Amadou Daff, directeur de l’association en question. Il est soupçonné d’avoir régulièrement détourné des fonds publics en enregistrant de fausses factures à travers cette association, depuis fermée. Le montant du préjudice sur 10 années passées au peigne fin par les policiers dépasserait le demi-million d’euros, selon une source policière. Nul doute que dans un futur proche, Amadou Talla Daff apportera sa version des faits.



