Grévistes de la faim : le Saems exige le recrutement des 147 sortants du Cneps de Thiès Ils sont 147 étudiants du Cneps de Thiès à observer une grève de la faim actuellement pour exiger leur recrutement dans la Fonction publique. Une situation que déplore le Secrétaire général du Syndicat autonome du moyen secondaire (Saems).

Jeudi 31 Octobre 2019

« Ils en sont à leur seconde grève de la faim. C’est parce que l’Etat fait des promesses qu’il ne respecte pas. Depuis un moment on attend un décret, entre les ministères de la Fonction publique et des Sports, qui tarde à tomber.



Dans le même temps, on leur propose des recrutements en tant que chargés de cours. Ce que nous n’accepterons pas. Ils doivent être recrutés en tant que professeurs d’éducation physique », a fustigé Saourou Sène sur la RFM.

