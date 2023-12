En hommage au Général Meïssa Cellé Ndiaye : Des fils de son terroir natal, demandent à ce que le Lycée de Koki porte son nom Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| De dignes fils de Koki veulent rendre un réel hommage à leur frère Général Meïssa Cellé Ndiaye. D’après un post Facebook de Mamadou Gaye Saam, ces derniers sont d’avis que Koki a bénéficié d'une multitude d'infrastructures dans plusieurs secteurs depuis quelques années. Et ce, grâce à un de ses fils, Général Meïssa Celle Ndiaye. Ainsi, ils estiment que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de baptiser ce temple du savoir, Lycée Meïssa Cellé Ndiaye de Koki.

Un groupe de dignes fils de Koki, a récemment exprimé leur intention de rendre un hommage significatif à leur frère, le Général Meïssa Cellé Ndiaye. Selon un post sur Facebook de Mamadou Gaye Saam, ces personnes soulignent que Koki a bénéficié de diverses infrastructures dans plusieurs secteurs, au cours des dernières années. Cette transformation positive est attribuée en grande partie, à l'implication et aux efforts d'un de ses fils éminents, le Général Meïssa Celle Ndiaye.



Pour exprimer leur gratitude et perpétuer le souvenir de cet homme dévoué, les membres de la communauté estiment que la meilleure manière de lui rendre hommage, serait de baptiser un lieu emblématique de Koki en son honneur. Ils proposent avec ferveur, que ce lieu soit désigné comme le "Lycée Meïssa Cellé Ndiaye de Koki", symbolisant ainsi la contribution exceptionnelle du Général Meïssa Cellé Ndiaye au développement et à l'éducation de la région.



Ce projet vise à créer un héritage tangible, qui perdurera dans le temps, rappelant aux générations futures, l'impact positif de cet homme exceptionnel sur la communauté de Koki. Le choix du lycée comme lieu de commémoration, souligne l'importance accordée à l'éducation et à la formation des jeunes, perpétuant ainsi les valeurs chères au Général Meïssa Cellé Ndiaye.



Les initiateurs de cette démarche espèrent que cette proposition sera accueillie favorablement par les autorités locales et la communauté dans son ensemble. Ils aspirent à créer un lieu d'apprentissage qui incarne les idéaux et les réalisations du Général Meïssa Cellé Ndiaye, contribuant ainsi au progrès continu de la région de Koki.

