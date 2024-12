[En images] le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la célébration du centenaire de l?Institut Pasteur Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Bassirou Diomaye Faye Ce jour restera gravé dans l’histoire de notre pays et du continent. Son Excellence le Président de la République,, a présidé la célébration du centenaire de l’Institut Pasteur de Dakar, symbole d’excellence scientifique et d’engagement pour la santé publique depuis 1924. Cette cérémonie a également marqué l’inauguration du Vaccinopôle de Diamniadio, un projet phare qui positionne le Sénégal au cœur de la souveraineté sanitaire africaine. Avec une capacité annuelle de production de 300 millions de doses de vaccins, cette infrastructure répond à une ambition claire : garantir à l’Afrique des solutions locales face aux défis sanitaires mondiaux. Ce projet, rendu possible grâce à une collaboration exemplaire entre le gouvernement, l’Institut Pasteur de Dakar et des partenaires financiers et scientifiques internationaux, incarne la vision d’un Sénégal prospère, innovant et solidaire. Ensemble, avançons vers un avenir où la santé publique sera une force, non une faiblesse. Continuons à construire un Sénégal et une Afrique résilients et souverains.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77606-en-images-le-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager