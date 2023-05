En partenariat avec HEC Montréal: BEM lance son programme Baccalauréat en Administration des Affaires

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

HEC Montréal, en partenariat avec BEM, a lancé son programme, Baccalauréat en Administration des Affaires, lors d'une cérémonie de présentation des deux instituts, des cours à Dakar et, au Canada. D’après Fara Sakho, Directeur général adjoint de BEM Dakar, il s’agit d’une occasion pour répondre aux nombreuses questions des parents et futurs étudiants. La rencontre s’est déroulée, en présence des 'alumnis de HEC Montréal et de l'Ambassadeure du Canada au Sénégal, Marie-Généviève Mounier.