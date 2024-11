En partenariat avec la BSIC: Orange Finances Mobile Sénégal développe son offre de services

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Pour faciliter les échanges financiers de manière simple, accessible et inclusive, partout au profit de chacun. Orange Finances Mobile Sénégal (OFMS), acteur de l'écosystème des services financiers numériques, a noué un partenariat avec la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC), afin de développer son offre de services. Grâce à ce partenariat, les clients et partenaires d'Orange Money, pourront transférer facilement de l'argent de leur compte bancaire BSIC vers leur compte Orange money et vice-versa.