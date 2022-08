En pénurie d’eau depuis une semaine : L’autre calvaire des populations de Yoff Océan

« Vraiment, nous lançons un cri du cœur aux autorités de tutelle. Car l’eau est une nécessité première. Une journée sans eau est déjà un calvaire, à plus forte raison rester plus d’une semaine à trimballer des bidons pour en trouver ». C’est l’alerte lancée pour un riverain qui parlait au nom des Yoffois.



Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, la Société SEN'EAU, (dont SUEZ est le partenaire technique), est la nouvelle société qui a remplace la SDE pour la gestion de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine du Sénégal.



Même si au début, les syndicalistes sont allés en rangs dispersés, leur grève qu’ils ont renouvelée, impacte durement la vie des populations.



Devant ce calvaire, les populations de Yoff, au-delà du ministre de l’Hydraulique, interpellent directement le Chef de l’état, le Président Macky Sall.