En prélude à son mariage avec la célèbre danseuse Mbathio Ndiaye, Baye Niass offre comme "premier cadeau" une bague en ...diamant, la somme de...

Enfin, l'illustre danseuse Mbathio Ndiaye, belle à damner le plus irréductible des "Ayatollah", a trouvé chaussure à son pied.

En effet, dakarposte tient de ses perspicaces réseaux de renseignements que le richissime opérateur économique Baye Niass Ndiaye, qui n'est plus à présenter à Kaolack, a envoyé ce samedi une restreinte délégation auprès de la fratrie de Mbathio Ndiaye aux fins de lui offrir comme premier cadeau plusieurs millions de nos pauvres sous dévalués, une bague en diamant, la dernière trouvaille de Samsung, c'est à dire une "FOLD 2", en sus d'une parure en or...

Aux dernières nouvelles, la date de leur mariage est prévue le samedi 17 Octobre 2020. Du moins, sauf revirement.



Dakaraposte souhaite heureux ménage au désormais couple Ndiaye et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Ousmane Sembène!



Source : https://www.dakarposte.com/En-prelude-a-son-mariag...