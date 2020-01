En prison depuis 3 ans pour terrorisme, Boubacar Niangadou entame une grève de la faim

En détention depuis trois années maintenant, Boubacar Niangadou entame à partir d’aujourd’hui une grève de la faim pour exiger un procès. Ce jeune opérateur économique malien qui réside au Sénégal depuis plus d’une quinzaine d’années avec ses deux épouses et ses enfants s’activait dans le commerce au marché malien de Dakar, jusqu’au 24 février 2017.



Ce jour-là, il a été arrêté par la police parce qu’il a été cité dans une affaire de terrorisme avec 4 autres personnes. Seulement, s’indigne Boubacar Niangadou, après deux ans d’instructions, deux de ses coaccusés ont obtenu un non-lieu. Dans une déclaration publique dont «L’AS» dispose d’une copie, Boubacar Niangadou indique que les enquêtes ont aussi montré qu’il n’avait aucun lien avec une quelconque entreprise terroriste. Malgré cela, il croupit en prison depuis bientôt 3 ans sans être jugé.



Il réclame justice et veut être jugé pour que la vérité éclate. Boubacar Niangadou entame une grève de la faim jusqu’à ce que justice lui soit rendue.

