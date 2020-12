En prison depuis juin: Rangou libérée

Fatoumata Barry dite Rangou, placée sous mandat de dépôt depuis le 5 juin dernier, pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire, a recouvré la liberté depuis hier. D'après "Vox Populi", elle a été placée sous contrôle judiciaire.



A retenir que Rangou a été cueillie par la Division des investigations criminelles (DIC), le 27 mai dernier, à l'hôtel Ngor Timiss, lors d'un "Yendou Party" organisé en période de pandémie et d'interdiction de rassemblement.



L'ex-animatrice de la Sen Tv a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée.

