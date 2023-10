En quête de parrainages des Thiessois: Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès effectue une tournée aux marchés Moussanté et Central Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 22:14 | | 0 commentaire(s)| Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès a effectué une tournée aux marchés Moussanté et Central à la quête de parrainages des Thiessois. Les populations lui ont manifesté leur sympathie, en acceptant chaleureusement de le parrainer. Babacar Diop dit avoir atteint le taux national requis de parrainage et les FDS-Les Guelwaars seront bien présentes à la Présidentielle de 2024.



