En quête des fiches de parrainage d'Ousmane Sonko : Ayib Daffé se heurte à l'absence des autorités à la CENA

Lundi 6 Novembre 2023

Le mandataire d’Ousmane Sonko s’est rendu à la CENA, cet après-midi, pour s'enquérir de l'état d'avancement et du traitement de leur requête déposée depuis jeudi. Accompagné du député Abass Fall et de son huissier de justice, Me Weindé Dieng, Ayib Daffé était présent pour récupérer les fiches de parrainage de l'opposant. À sa grande surprise, il a constaté l'absence du président et du secrétaire général de la commission chargée de lui remettre ce document, conformément à la loi.