En sapeurs-pompiers pour éviter le pire à Bissau, la mission de la CEDEAO expulsée par Umaro Embalò Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Mars 2025 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu/ Abuja/ Bissau/ Cheikh Saadbou Diarra Décidément le « général » Umaru EMBALÒ ne compte pas respecter la constitution de son pays. Depuis son installation forcée à la tête de la Guinée Bissau par certains Chefs d’Etats de la CEDEAO en 2020, l’ancien homme de main de Blaise COMPAORÉ continue de se comporter en délinquant. Avec un mandat teinté de plusieurs violations comme des arrestations, kidnapping ou violences sur des opposants et acteurs de la Société civile, M. EMBALÒ compte s’éterniser à la tête du pays malgré l’opposition de la CEDEAO dont la mission politique de haut niveau de concert avec l’-UNOWAS a été menacée d’expulsion par le Président EMBALÒ. Sur instruction de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, a déployé une mission politique de haut niveau en Guinée Bissau du 21 au 28 février 2025 afin de soutenir les efforts des acteurs politiques et autres parties prenantes pour parvenir à un consensus politique sur une feuille de route pour la tenue d’élections inclusives et pacifiques en 2025, apprend-t-on d’un communiqué de presse de ladite mission, ce dimanche 2 mars 2025… Le présent communiqué informe que la mission a été reçue en audience par le Président de la République de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo et qu’elle a également eu des échanges avec un large éventail de parties prenantes nationales, y compris les autorités, les acteurs politiques, les entités chargées de la gestion des élections et les représentants de la société civile, ainsi que les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux. La mission dit avoir pris note des questions et préoccupations soulevées par les parties prenantes au cours des consultations et salue l’engagement de toutes les parties prenantes en faveur d’un dialogue politique visant à favoriser un large consensus sur une feuille de route pour la tenue d’élections législatives et présidentielles en 2025. « Pourtant le « général » Umaru EMBALÒ installé par la force n’a cessé de violer la Constitution sans être inquièté » La mission laisse également étendre qu’elle a préparé un projet d’accord sur la feuille de route pour la tenue d’élections législatives et présidentielles en 2025 et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour obtenir leur consentement. La mission informe en outre qu’elle a quitté Bissau le 1er mars au petit matin, à la suite des menaces d’expulsion proférées par Umaro Sissoco Embalo. Elle fait par ailleurs savoir qu’elle présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d’élections inclusives et pacifiques en 2025. La mission appelle, en somme, toutes les parties prenantes et les citoyens à rester calmes et à maintenir la paix et la tranquillité dans le pays.



Source : Guinée Atlanticactu/ Abuja/ Bissau/ Cheikh Saadbou Diarra Décidément le « général » Umaru EMBALÒ ne compte pas respecter la constitution de son pays. Depuis son installation forcée à la tête de la Guinée Bissau par certains Chefs d’Etats de la CEDEAO en 2020, l’ancien homme de main de Blaise COMPAORÉ continue de se comporter en délinquant. Avec […]Source : https://atlanticactu.com/en-sapeurs-pompiers-pour-...

Accueil Envoyer à un ami Partager