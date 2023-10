En soutien à la Palestine: L’Union islamique africaine entame une série d’activités au Sénégal

Dans ce contexte, l’ambassadeur de l’État de Palestine à Dakar a accueilli une délégation de l’Union, comprenant le secrétaire général Cheikh Ibrahim Nasser Nyass, le directeur du cabinet du Khalifa, M. Abdallah Mahi Nyass, et Sharif Al-Hadi Nema, conseiller du président de l’Union et directeur de l’Institut Al-Ihsan. Lors de la réunion avec l’ambassadeur palestinien, le secrétaire général de l’Union islamique africaine a présenté un exposé sur les efforts de l’Union et ses positions historiques en faveur de la question palestinienne, qui restent inébranlables.



En retour, l’ambassadeur palestinien a salué le rôle distingué et constant de l’Union. À la fin de la réunion, les membres de la délégation ont été honorés par l’ambassadeur palestinien en reconnaissance de leurs efforts.



L’Union islamique africaine a également organisé un colloque culturel sur les mécanismes de soutien à la résistance palestinienne, par le biais de l’aide financière et de la prière pour les défenseurs de Gaza.



Le secrétaire général de l’Union a annoncé la tenue d’un grand événement le mercredi 1er novembre de 14h à 16h à Kaolack Medina Baye, sur l’esplanade de la naissance du Prophète. De plus, l’Union islamique africaine organisera un rassemblement massif dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, au début du mois prochain, en marge de la visite du président de l’Union en Mauritanie.



L’Union islamique africaine (UIA)