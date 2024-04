En visite de travail en Mauritanie: Les Présidents Faye et El Ghazouani s’engagent à consolider les liens entre les deux pays Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

En visite de travail, hier, en Mauritanie, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont décidé, au cours de leur entretien, de consolider les liens qui unissent les deux pays. Porté à la magistrature suprême le 24 mars dernier, le Président de la République […] En visite de travail, hier, en Mauritanie, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont décidé, au cours de leur entretien, de consolider les liens qui unissent les deux pays. Porté à la magistrature suprême le 24 mars dernier, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a réservé sa première visite à l’internationale à la République islamique de Mauritanie. C’est hier, vers 11 heures, que l’avion présidentiel s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international de Nouakchott. Le Chef de l’État était accompagné d’une forte délégation composée des Ministres de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, et des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf. Le Ministre conseiller diplomatique du Président de la République, Sonar Ngom, l’Ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, Birame Mbagnick Ndiaye, et le chef de protocole, l’Ambassadeur Mamadou Ndiaye, étaient aussi de la partie. Ils ont été chaleureusement accueillis par le Président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, par ailleurs Président en exercice de l’Union africaine (Ua). Le choix de la République de Mauritanie s’inscrit dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de coopération entre les deux États. Autrement dit, cette visite vise à dynamiser les relations séculaires de coopération entre les deux pays. Au cours de leur entretien, au Palais présidentiel de la République islamique de Mauritanie, le Chef d’État sénégalais et son homologue ont abordé les grands dossiers essentiellement liés à la coopération bilatérale. En présence de leurs délégations respectives, ils ont convenu d’œuvrer ensemble, de manière constante, à la consolidation des liens privilégiés qui unissent le Sénégal et la Mauritanie. Il faut signaler que les compatriotes sénégalais vivants en Mauritanie sont massivement sortis pour accueillir le Président sénégalais afin de lui exprimer leur joie pour cette visite. Après la Mauritanie, le Chef de l’État se rendra demain, samedi 20 avril 2024, en Gambie pour « consolider les liens de parenté et de coopération qui unissent les deux pays ». Aliou DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/en-visite-de-travail-en-maurit...

Accueil Envoyer à un ami Partager