Energie renouvelable: Lekela nomme Moustapha Thiam comme nouveau Directeur général pour le Sénégal Lekela, la société de production d’énergie renouvelable qui réalise des projets à grande échelle dans toute l’Afrique, a annoncé hier jeudi, la nomination de Moustapha Thiam en tant que nouveau Directeur général de ses opérations au Sénégal.

Vendredi 8 Octobre 2021

MoustaphaThiam sera chargé de superviser toutes les activités de Lekela au Sénégal, y compris l’exploitation du parc éolien de Taïba Ndiaye (PETN) de 158,7 MW – le premier parc éolien à grande échelle construit en Afrique de l’Ouest.



Selon le communiqué reçu, Moustapha Thiam rejoint Lekela avec une solide connaissance de l’industrie électrique africaine. Entre 2013 et 2018, il a travaillé pour Aggreko, premier fournisseur mondial d’électricité temporaire, d’abord en tant que Directeur des opérations pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi que d’autres territoires, puis en tant que maître d’ouvrage régional pour le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone.



Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes dans la production d’énergie, des postes dans l’ingénierie et l’électricité, pour des sociétés telles que Siemens, Procter and Gamble et Samsung.



En plus de superviser le PETN, Moustapha Thiam soutiendra les travaux de développement en cours, sur un potentiel système de stockage de batteries à côté du parc éolien du PETN. La batterie de 40 MW proposée fournira 160 MWh d’énergie, ce qui en fera l’une des plus grandes du genre en Afrique et le premier projet de ce type au Sénégal.



Il contribuera à stabiliser la production d’énergie du parc éolien et permettra d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le réseau sénégalais. Plus tôt cette année, Lekela a engagé DNV, un entrepreneur indépendant, pour réaliser les études de faisabilité du projet.



M Thiam remplace l’ancien directeur général, Massaër Cissé, qui a quitté Lekela après trois ans dans l’entreprise. Pour rappel, Lekela est une entreprise de fourniture d’énergie renouvelable qui réalise des projets à l’échelle industrielle, permettant de fournir une énergie propre et indispensable aux communautés en Afrique.



