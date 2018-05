Enfant sauvé à Paris: Mamoudou Gassama va être naturalisé français et intégrer les pompiers

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mai 2018 à 13:44

Emmanuel Macron a annoncé que Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide depuis un balcon parisien, allait être "naturalisé français" et intégrer les sapeurs-pompiers.



Il est récompensé de son acte héroïque. Mamoudou Gassama, qui n'a pas hésité à escalader un immeuble du 18e arrondissement de Paris samedi, pour sauver la vie d'un enfant de 4 ans suspendu dans le vide, a été reçu à l'Elysée ce lundi, pour un tête-à-tête avec Emmanuel Macron.



"Tous les papiers vont être régularisés"



Le chef de l'Etat a annoncé que le jeune Malien, arrivé en France en septembre 2017, allait être "naturalisé français" et intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. "Tous les papiers vont être régularisés", a-t-il assuré lors d'un échange avec le principal concerné, diffusé sur sa page Facebook. Il lui a proposé d'entamer les démarches en vue d'une naturalisation, ce que le nouveau "héros" national a accepté.

L'Elysée a précisé que la procédure allait se dérouler en deux temps. Un titre de séjour lui sera d'abord accordé pour qu'il puisse être régularisé. Puis, il devra déposer un dossier de naturalisation, qui sera accepté. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé sur Twitter qu'il "veillera personnellement à ce que sa demande de naturalisation soit acceptée dans les plus brefs délais".

"Je suis très heureux"

Mamoudou Gassama a également reçu une médaille, et un document symbolique intitulé "acte de bravoure et de dévouement". Un papier signé par le préfet de police, qui atteste la reconnaissance de la République française pour son geste.



"Il m'a donné un cadeau", a affirmé celui que l'on surnomme désormais "Spiderman", à sa sortie du palais présidentiel. "Ça me fait plaisir, c'est la première fois que je reçois un tel trophée. Je suis très heureux".



Citoyen d'honneur de la ville de Montreuil

Après son passage à l'Elysée, Mamoudou Gassama a été reçu à la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis), où se trouve le foyer dans lequel il réside. Le maire PCF de la ville, Patrice Bessac, lui a proposé de devenir "citoyen d'honneur de la ville".



"C'est un héros pour nous tous", s'est réjouit le maire. "Ça fait grandir ce qu'il y a de profondément humain en chacun. J'espère qu'il acceptera de devenir citoyen d'honneur de la ville de Montreuil parce que c'est merveilleux tout simplement. (...) C'est pour nous une immense fierté."



BFMTV avec AFP

