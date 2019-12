Enfants égorgés à Touba : Bara Touré, leur père est le principal suspect

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’enquête sur l'affaire des deux enfants retrouvés morts égorgés dans la nuit du 26 septembre dernier à Touba. Selon « Les Échos », la police a identifié le principal suspect qui n’est autre que le père des deux enfants.

Bara Touré est soupçonné d'être le meurtrier de ses deux fils.



Les soupçons ont commencé à peser sur le père quand un couteau ensanglanté a été découvert à quelques pas de la maison, renseigne le journal.

Serigne Mbacké Madina Touré et Mame Daouda Touré, âgés respectivement de quatre et deux ans, membres d'une même famille, ont été découverts égorgés dans leur chambre.



Les deux garçons sont les fils de la première et de la seconde épouse du père de famille polygame, Bara Touré, qui avait tenté ensuite de se suicider en se tranchant la gorge.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos