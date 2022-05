Engagement politique des chrétiens: "Fraternité républicaine" s'inspire de l'Eglise

Pour inciter les jeunes à faire de la politique, le mouvement "Fraternité républicaine" a tenu pour la première fois, les "Cafés républicains". Il s'agit de discuter de l'engagement politique des chrétiens. Selon le coordinateur, Dr. Jean Baptiste Diouf, leur mouvement est dans le parti Apr depuis 4 ans et veulent accompagner le président de la République dans sa politique. " Nous travaillons davantage pour l'engagement des chrétiens dans la politique. C'est une initiative pour motiver les autres à s'engager dans la politique. Nous avons tenu cette rencontre de "Cafés républicains", car c'est une série de conférences de panels qu'on va mener partout dans le pays, pour la bonne marche avec notre référent Jésus. C'est donc l'orientation de l'église à travers sa doctrine sociale ", dit-il.



Et de poursuivre : " Il s'agit de développer des idées pour l'engagement des catholiques dans la politique. Aujourd'hui, nous avons démarré avec ce thème mais nous allons aussi vulgariser les réalisations du président de la République et la stabilité du pays. Nous allons discuter avec nos frères, toute en respectant la neutralité de l'église qui nous oriente pour un bon comportement. La doctrine sociale de l'église a donné des orientations dans plusieurs domaines, à savoir le bien commun. Tout ce qui appartient à tous, vient de tous et nous devons gérer cela, la solidarité, l'entraide, ce sont des principes déclarés à tous et nous avons décliné notre vision par rapport à cela ".



À l'en croire, le social a été leur action phare depuis la création de Fraternité républicaine. " Nous allons lancer ces "Cafés républicains" dans les régions, avec d'autres thèmes, à savoir l'entrepreneuriat ", laisse-t-il entendre. Pour le conférencier, Bertrand Diémé, administrateur de Sainte Bernabé de Thiaroye, l'engagement politique est un appel mandant de tout chrétien. " Il s'agit de gérer et de chercher le bien de la cité. Les chrétiens qui s'engagent en politique, doivent avoir des compétences et des qualités, il ne vient pas pour accompagner les autres mais pour voir ce que la poli- tique fait vivre. La politique est pour gérer la cité, le Christ nous demande d'être le ciel et la lumière. L'engagement du chrétien est de travailler pour la justice et la paix. Le chrétien qui s'engage dans la politique, est un garant de la vie de notre communauté ", martèle-t-il. De son avis, quand on entre en politique, c'est pour le bien de l'autre. " Il ne s'agit de s'ancrer sur soi mais sur l'autre ", lance-t-il.













