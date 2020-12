Enigme et inquiétudes autour d’un proche de Macky Sall : gravement malade il aurait été évacué en France Avec cette info lâchée par nos confrères, le Palais de la république est sous omerta et inquiétudes autour de ce proche du président Macky Sall. Gravement malade il aurait été évacué en France

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Et en émoi, tous les proches du président prient pour son prompt rétablissement, mais c’est l’omerta autour de son nom.



La maladie arrivée à un stade très grave d’un proche collaborateur du président Sall, est à tel point que Macky l’a fait évacuer en France pour des soins, rapporte « Les Echos ».



La seule précision est que c’est vraiment une haute autorité, très proche collaborateur du chef de l’État, et dont le début de la maladie remonte seulement à quelques jours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos