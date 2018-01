Enlèvement d’un Autrichien à Dakar : Le film du kidnapping de Rimeldo Mozaeir

Après avoir levé un coin du voile de l’information, le journal "Libération" revient sur l’affaire et livre en détail, le film inédit de l’évènement avec demande de rançon d’un ressortissant autrichien a Dakar.



Ce 16 janvier, lorsque l’avion se pose sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne (AIDB), Rimeldo Mozaeir est un homme heureux. Enfin il allait rencontrer, et surtout, épouser Ossas Nicholas, une jeune et belle Nigériane qu’il avait connue sur « af..com », un site de rencontre dans lequel il avait poste son profil. Rimeldo Mozaeir, qui a fait fortune en Autriche dans la vente de pièces détachées, avant de prendre sa retraite, était d’autant plus heureux qu’il allait fonder une famille avec la jeune dame qu’il allait épouser dans quelques minutes.



Lorsqu’il sort de l’aéroport, après les formalités d’usage, il est aux anges : « sa » Ossas était là, en plus des membres de sa famille (« père », « mère », « tonton ») qui, pour l’occasion, avaient loue une rutilante voiture. Tout se passe bien, dans la tête de Rimeldo, qui le lendemain, se rend à la mairie de Nimzatt, dans le bureau de l’officier de l’état-civil pour préparer les formalités du mariage.



Justement, pour les préparatifs, il allait dépenser presque tout le cash qu’il avait avec lui. Quand on aime, on ne compte pas… et pourtant, c’est en ce moment que Rimeldo va commencer à vivre l’enfer.



Ossas révèle son vrai visage et il se rend compte que les membres de sa « famille » n'étaient en réalité que des malfaiteurs qui déroulaient, depuis son arrivée à l’aéroport, un film. Rimeldo est enfermé dans une pièce sombre, ses cartes bancaires vidées. En Autriche, les membres de sa famille s’inquiètent de ne plus recevoir de ses nouvelles. Son téléphone était éteint et il ne répondait pas aux mails.



Ce 20 janvier, un de ses proches reçoit un mail troublant dans lequel il est informé que Rimeldo est pris en otage et en défaut du paiement d’une rançon, il ne sera pas libéré. Dans un premier temps, les ravisseurs réclament 200.000 euros et fixent un ultimatum.



La police autrichienne est immédiatement saisie pour un alerte d'enlèvement avant que l’information ne soit répercutée à l’ambassade de ce pays au Sénégal. L’ambassadeur saisit immédiatement les autorités policières qui font appel aux experts de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, un démembrement de la police judiciaire.



Sans la moindre piste, à part un mail laconique, les enquêteurs parviendront néanmoins à remonter aux ravisseurs dont les mis en causes principaux, à savoir Ossas Nicholas et son …. mari Marcial Nicholas. Les experts ont réussi à avoir le numéro de Rimeldo avant de « borner » l’appareil. De Diass, ils « suivront » les mouvements du téléphone jusqu’à Wakhinane Nimzatt.



Une descente musclée et effectuée sur les lieux. Un coup de chance : l’otage était encore là. Mieux, les enquêteurs trouveront sur place, les deux mis en cause principaux qui seront immédiatement placés en garde-à-vue.



L’Autrichien, sous le choc, est libéré et conduit, avec ses deux ravisseurs, à la Cité Police, siège de la Division. Les enquêteurs n’auront pas beaucoup de difficulté à mettre la main sur les autres membres de la « famille » de Ossas. Tout ce beau monde a été mis à la disposition du Procureur hier vers les coups de midi.











Source: Libération