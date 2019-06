Enquête de la BBC: Amadou Bâ rencontre l’ambassadeur du Royaume-Uni pour clarification Les révélations de la BBC sur un scandale dans le pétrole au Sénégal continuent de faire débat. Après la sortie de la porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye hier, pour apporter des réponses à ces accusations, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, reçoit, ce jeudi, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, George Hodgson.

C’est ce qu’indique Le Soleil dans sa livraison du jour, précisant qu’il ne s’agit pas d’une « convocation, qui indiquerait une tension diplomatique » entre Dakar et Londres, mais plutôt de clarification.



Le ministre Amadou Bâ expliquera à cette occasion, les appréciations du Sénégal sur cette affaire, avant de lui remettre un mémorandum du gouvernement sénégalais sur le sujet.

