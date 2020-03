Enseignement supérieur : 1346 étudiants toujours pas orientés Alors que le ministre en charge de l’enseignement supérieur avait annoncé que tous les étudiants avaient été orientés, 1346 étudiants nouveaux bacheliers attendent toujours de savoir dans quelle université ils devront étudier. C’est en tout cas ce qu’a déclaré sur la Rfm, ce lundi, le porte-parole de ces nouveaux bacheliers, soulignant qu’ « au moment où les autres étudiants préparent leurs examens, à quelques mois de la fin l’année scolaire et universitaire, nous ne savons toujours pas ou est-ce que nous sommes orientés », a-t-il dit. Non sans interpeller les autorités pour règlent enfin leur problème.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos